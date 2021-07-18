TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na 2 gün kala TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile bayram tatilini birleştirip yola çıkmaları ile birlikte TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanmıştı. Kurban Bayramı'na 2 gün kala ise TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı bir trafik olduğu görüldü. - KOCAELİ

TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Mustafa Er Aytaç Kara Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEM'de beklenen bayram trafiği oluşmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:33:02. #1.14#

title