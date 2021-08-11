TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
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TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında akaryakıt tankerinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tankerin sürücüsü, hafif yaralı kurtuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında akaryakıt tankerinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tankerin sürücüsü, hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Düzce Kesimi Gümüşova rampaları mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Coşkun Ö.'nün kullandığı 41 HY 061 plakalı Mercedes marka kamyona aynı istikamete gitmekte olan Tuncay A'nın kullandığı 18 LD 876 plakalı Ford marka akaryakıt tankeri arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker dorsesi hurdaya öndü. Tanker sürücüsü ise hurdaya dönen tankerin dorsesinden hafif yaralı kurtuldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı tanker sürücüsü Tuncay A., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik uzun süre iki şeritten verilirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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