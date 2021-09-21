TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tem Otoyolu'nda 9 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 EA 7101 plakalı kamyonet, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrasında, aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu İstanbul istikameti havadan görüntülendi. Olay yerine intikal eden vinç yardımı ile devrilen kamyonetin kaldırılması ve kaza yapan araçların çekilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Taşören - Murat Kanber - Cihan Atik/İHA)

TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

 İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

 TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Burak Elmas Domagoj Vida Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEM'de 9 araç birbirine girdi, İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:38:00. #1.12#