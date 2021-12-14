Tem'de 7 milyon 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Tem'de 7 milyon 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Tem'de 7 milyon 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli Tem Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda arama yapıldı, 7 milyon 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Tem Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda arama yapıldı, 7 milyon 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesi Tem Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 7 milyon 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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