TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı. 3 araç sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, araç sürücüsü 3 şahıs hakkında ise TCK 79 "göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüsten ölen eşine mevlit yapmaya hazırlanan adam traktörün altında can verdi
Koronavirüsten ölen eşine mevlit yapmaya hazırlanan adam traktörün altında can verdi
Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Faik Öztrak Mehmet Şimşek
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Lionel Messi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 01:23:49. #1.13#

title