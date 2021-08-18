TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı. 3 araç sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, araç sürücüsü 3 şahıs hakkında ise TCK 79 "göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı