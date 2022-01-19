- TEM'de 7 araçlı zincirleme kaza

Trafik kazası trafikte uzun kuyruklar oluşturdu

DÜZCE - Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikametine TIR ve tankerlerin geçişine izin verilmemesi sebebi ile uzun araçların sağ şeritte kuyruk oluşturması sonrasında sağ şeritte kar sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden personel otobüsü önünde seyir halinde olan minibüse çarptı. Çarpışmanın ile duramayan diğer otomobiller ve kamyonetlerinde birbirlerine çarpması sonucu 7 araç birbirine girdi. Kazalar maddi hasar ile atlatılırken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

4 farklı kazada 11 araç birbirine girdi

Ayrıca TEM Otoyolunda sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı sebebi ile 4 farklı trafik kazasında 11 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı. Polis ekipleri TEM otoyolu Ankara istikametine TIR, Kamyon ve uzun araçların geçişine izin vermezken güzergah üzerinde bulunan uzun araçları da Kaynaşlı TEM Otoyolu gişelerinden çıkartıyor.