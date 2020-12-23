TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
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TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

23.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:40

TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu TEM'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 7 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi panelvan araçta sıkışarak yaralandı.

TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 7 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi panelvan araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aralarında tır ve otobüslerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazaya karışan 34 EH 5893 plakalı panelvan aracın sürücüsü İrfan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekicilerle kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
TEM'de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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