TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2 tır ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2 tır ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde 2 tır ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan C.G, P.O., N.O. ve H.G. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar; itfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i ağır olmak üzere toplam 4 yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebi ile İstanbul istikametinde trafik bir süre aksadı. Kaza sebebi ile kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldırım/İHA)

TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
TEM'de hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
TEM'de hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 23:49:06. #1.16#

title