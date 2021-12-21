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TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu'nda bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

TEM'de durdurulan tırda 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

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