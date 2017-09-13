TEM'de 4 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza! 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı
TEM Alibeyköy- Gaziosmanpaşa yönünde sol şeritte 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
4 ARAÇ ÇARPIŞTI
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yetkililerin araçları kaldırma çalışmaları devam ettiği sırada trafik durma noktasına geldi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.