TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
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TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil, trafiğin yavaşlaması sebebi ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlar, polis araçları ile polis merkezine götürüldü.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUK OLUŞTU

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Murat Kanber/İHA)

TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
TEM'de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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