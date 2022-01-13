TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 4 milyon 560 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

(Cihan Atik/İHA)