TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 otomobil ve şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 otomobil ve şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan Özgür S. idaresindeki 34 DPU 04, Ahmet Y. yönetimindeki 06 CIR 845 ve Hüseyin İ. idaresindeki 34 UR 9658 plakalı otomobiller ile Refik B. kontrolündeki 73 DL 660 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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