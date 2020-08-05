TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
05.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:00
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkii Anlara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA