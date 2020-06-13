TEM'DE 200 METRE ARAYLA 2 TRAFİK KAZASI 6 YARALI
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TEM'DE 200 METRE ARAYLA 2 TRAFİK KAZASI 6 YARALI

TEM'DE 200 METRE ARAYLA 2 TRAFİK KAZASI 6 YARALI TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ters istikamete dönüp bariyerlere çarptı.

TEM'DE 200 METRE ARAYLA 2 TRAFİK KAZASI 6 YARALI
13.06.2020 03:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 03:10


İSTANBUL - TEM'DE 200 METRE ARAYLA 2 TRAFİK KAZASI 6 YARALI
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ters istikamete dönüp bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde ulaşım durdu. Ayrıca, yolda meydana gelen ikinci kazada ise başka bir otomobil iddiaya göre makas atarak duran araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı ikinci kazada 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. R. K., 59 DH 017 plakalı otomobilin hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Bunun üzerine yolda ters istikamete dönen araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden R.K., Y.K., G.K. ve Y.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hem yardıma koştu hem de polise ve 112'ye haber verdi. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİSLER BEBEKLE İLGİLENDİ
Kaza sırasında otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan bebeği bir polis memuru kucağına alarak ilgilendi. Kaza nedeniyle korkan bebekle ilgilenen polisler kameraya yansıdı. İlk kazadan sonra otoyolda ulaşım tamamen durdu.
AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA
Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettiği sırada, yaklaşık 200 metre geride ikinci kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VOF 59 plakalı otomobil ise iddiaya göre makas atarak süratle duran araçların arasına daldı. Beş araca çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
ADAM MAKAS ATIYORDU, ALLAH BİZİ KURTARDI
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cafer Abay, ikinci kazayla ilgili, Şurada parklarımızı yakmıştık, durmuştuk. Trafik vardı. Bize orada vurdu zincirleme oldu. Adam makas atıyordu, bizi öldürüyordu. Çok süratli geliyordu, Allah bizi kurtardı şeklinde konuştu.
ÜÇ KERE BARİYERLERE VURDU EN SON BURADA DURDU
İlk kazayı görüp yardıma koşan sürücülerden Yücel Sezer ise, Ben yolda devam ediyordum. Bir anda sol şeride vurdu. İki, üç kere bariyerlere vurdu. En sonunda burada durdu. Biz de yardım için durduk. Arabadaki yaralıları benim arabama aldık, ambulansı bekledik şeklinde konuştu.
Öte yandan, otoyolda 200 metre arayla meydana gelen her iki kaza sonrası duran ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Her iki kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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