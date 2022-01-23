TEM'de 13 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Etkili olan kar yağışı ile birlikte TEM Otoyolu Sakarya geçişişinde iki ayrı bölgede toplam 13 aracın karışması neticesinde meydana gelen zincirleme...

İSTANBUL (İHA) - TEM'de 13 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı

Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Etkili olan kar yağışı ile birlikte TEM Otoyolu Sakarya geçişişinde iki ayrı bölgede toplam 13 aracın karışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikameti yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Otoyol İstanbul istikameti Arifiye mevkiinde iki ayrı bölgede zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Aralarında tır, yolcu otobosü ve otomobillerin bulunduğu toplam 13 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazalar için bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerce yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de otoyolu temizlemesinin ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.