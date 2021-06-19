TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
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TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağış sonrasında 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağış sonrasında 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan da görüntülenirken, yolu açma çalışmaları sürüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde yağış sonrasında yaklaşık 300 metrelik mesafede ardı ardına trafik kazaları meydana geldi. 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otoyol adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti geçici süreyle trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kazada yaralanan Ş.A., E.A., K.T., B.G. ve N.M. isimli 41 YK 468 plakalı kamyon sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde trafik 2 şeritten verilmeye başlanıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, 41 YK 468 plakalı kamyonda bulunan ve yola savrulan keresteler de Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, "Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şuanda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor" dedi. - SAKARYA

TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM'de 13 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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