TEM'de 12 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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TEM'de 12 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

TEM'de 12 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da TEM Otoyolu'nda 12 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Bolu'da Tem Otoyolu'nda 12 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İstanbul yönünün trafiğe kapandığı TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan 12 otomobil, TEM'in İstanbul yönünde zincirleme kazaya sebep oldu. Kazaya karışan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşan otoyolda kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak veriliyor. - BOLU

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Bolu'da TEM Otoyolu'nda 12 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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