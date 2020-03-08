TEM'de 1'i çocuk 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
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TEM Otoyolu, Güncel

TEM'de 1'i çocuk 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları küçük çocuk ile kasksız olarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

08.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:40
TEM'de 1'i çocuk 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda bir motosiklet sürücüsünün arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları küçük çocuk ile kasksız olarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. 

Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu Kozyatağı Bağlantı Yolu'nda kaydedilen görüntülerde başında kask olan bir erkek motosiklet sürücüsü, arkasına bindirdiği kadın ve aralarına aldıkları çocuk ile yolculuk yaptı. Kadın ve aralarına aldıkları çocukta kask olmadığı görüldü.  Kısa bir süre kameralar tarafından kaydedilen motosiklet daha sonra TEM Otoyolu'ndan ayrıldı. 

 


Kaynak: DHA

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Manşet

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