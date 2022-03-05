TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı TEM Otoyolu Kocaeli İzmit çıkışında bariyerlere çarparak devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli İzmit çıkışında bariyerlere çarparak devrilen tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesinde bulunan doğu gişeler çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 16 AHY 075 plakalı MAN marka tır, gişelerden çıktıktan sonra İzmit istikametine doğru hareket halindeyken bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü tırın içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title