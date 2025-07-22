Telstar Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Telstar Samsunspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Telstar Samsunspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Telstar Samsunspor maçının yayıncısı bulunmuyor.

TELSTAR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Telstar Samsunspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.