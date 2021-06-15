Telsizlere güneş enerjisiyle kesintisiz güç
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Telsizlere güneş enerjisiyle kesintisiz güç

Telsizlere güneş enerjisiyle kesintisiz güç
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında önemli bir adım attı. Bu kapsamda Edirne Bayırı'nda bulunan telsiz vericileri güneş panelleriyle kesintisiz enerjiye kavuştu.

"Olası afetlerde kesilmeyecek"

Bu sayede itfaiye, zabıta ve emniyet birimleri tarafından kullanılan telsizler olası bir afette yaşanabilecek elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek. Lüleburgaz Belediyesi bu çalışmanın yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarını ilerleyen süreçte yaygınlaştırmayı planlıyor.

2021 Çevre Yılı'nda önemli çalışmalara imza atan Lüleburgaz Belediyesi, uzun vadede kent geneline yaygınlaştırılması planlanan yenilenebilir enerjide önemli bir adım attı. Yılın en az 8 ayının güneşli olduğu Lüleburgaz'da güneş enerjisinden faydalanmak için harekete geçen Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Edirne Bayırı'nda bulunan telsiz vericilerinin enerji kaynağını güneş enerjisine çevirdi.

Kesintisiz enerji!

Güneş panellerinin yerleştirilmesiyle birlikte telsiz vericileri enerjisini güneşten almaya başladı. Bu sayede kesintisiz çevreci bir enerji sistemine kavuşulurken, emniyet, itfaiye ve zabıta ekiplerinin telsizleri olası bir afet durumunda yaşanabilecek elektrik kesintilerinden de etkilenmeyecek.

"Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştıracağız"

Lüleburgaz Belediyesi'nin kentte bir ilki gerçekleştirdiği çalışmayı yerinde inceleyen Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, yenilenebilir enerji çalışmalarının artarak devam edeceğini müjdeledi. Söz konusu uygulamanın pilot uygulama olduğunu hatırlatan Başkan Gerenli, yenilenebilir enerjiyi belediyeye ait birçok yerde hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını kentimizde daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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