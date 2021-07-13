Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı
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Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı

Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı
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Tellere Takılan Yavru Leylek KurtarıldıÇankırı Merkez Dede köyünde yuva yaptığı yerde elektrik tellerine takılan leylek yavrusu, Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı

Çankırı Merkez Dede köyünde yuva yaptığı yerde elektrik tellerine takılan leylek yavrusu, Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yavru leylek, kurtarma çalışması sayesinde yara almadan doğal yaşamına döndü.

Merkeze 30 km uzaklıkta Kızılırmak yolu üzerinde bulunan Dede köyünde elektrik tellerine takılan leylek yavrusu, titiz uğraşlar sonucunda olduğu yerden indirildi. 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye giden İtfaiye ekipleri, BEDAŞ çalışanlarının elektrik akımını kesmesinin ardından elektrik direği üzerine yuva yaparak tellere takılan yavru leyleği kısa sürede aşağı indirdi. Kurtarma çalışmasından sonra iyi durumda olduğu gözlenen leylek, doğal ortamına bırakıldı.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-13 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlk Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde İki Sporcumuz Madalya KazandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Ayın Personelleri Ödüllendirildi Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı YaptıBelediye Araç Filosuna Dört İş Makinesi EklendiDevlet Bahçeli Parkı Çocuk Cıvıltıları ile Doldu Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıZabıta Müdürlüğünden Pazar Esnafı ile İstişare Toplantısı Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme

Kaynak: Habermetre

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