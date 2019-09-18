Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

18.09.2019 14:16
Tellere takılan yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalılık alanda iki gün mahsur kalan 3 yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda gezen 3 yavru köpek diken ve tellere sıkışarak mahsur kaldı. Köpeklerin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 yavru köpeğin imdadına yetişerek köpekleri kurtardı. Bulunduğu yerden çıkartılan köpeklerin iki gün boyunca çalılık alanda mahsur kaldıkları belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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