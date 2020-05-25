Tellere takılan uçurtmayı kurtarmak isteyen kişi akıma kapılarak öldü
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Tellere takılan uçurtmayı kurtarmak isteyen kişi akıma kapılarak öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklarının tellere takılan uçurtmasını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Tellere takılan uçurtmayı kurtarmak isteyen kişi akıma kapılarak öldü
25.05.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:11

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklarının tellere takılan uçurtmasını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde oturan bir arkadaşına bayram ziyaretinde bulunan Üzeyir Çelik (40) bahçede oynayan çocukların uçurtmasının tellere takıldığını gördü.

Çelik, uçurtmayı kurtarmak için yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yüksek gerilem hattı direğine tırmandı.

Hattan geçen yüksek elektrik akımına kapılan Çelik, yere düştü.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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