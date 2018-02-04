Tellere Takılan Tilkiyi Karayolları İşçileri Kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde, dikenli tellere takılan tilki, Karayolları işçileri tarafından kurtarıldı.

Alaca çevre yolundaki Zile kavşağı yakınlarında çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü işçileri, yol kenarındaki tarlada dikenli teller arasında bir hayvan olduğunu fark etti.

Yanına gittikleri hayvanın tilki olduğunu ve dikenli tele takılarak yaralandığı gören işçiler, telleri keserek hayvanı kurtardı.

Bir işçinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kurtarma çalışmasının ardından tilki koşarak bölgeden uzaklaştı.