Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı

04.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:25
Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı

BURSA'da elektrik tellerine takılan kuş, UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'da elektrik tellerine takılan kuş, UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde tellere takılan kuş gören vatandaşlar durumu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UEDAŞ'ın saha ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kuşu tellerden kurtardı. Kuş kurtarma operasyonu vatandaşın büyük takdirini toplarken, ekipler kurtardıkları kuşu doğaya saldı.


Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı
Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Sezen Aksu Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 21:27:37. #1.14#
title