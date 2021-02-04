Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı
04.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:25
BURSA'da elektrik tellerine takılan kuş, UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
BURSA'da elektrik tellerine takılan kuş, UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde tellere takılan kuş gören vatandaşlar durumu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UEDAŞ'ın saha ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kuşu tellerden kurtardı. Kuş kurtarma operasyonu vatandaşın büyük takdirini toplarken, ekipler kurtardıkları kuşu doğaya saldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN