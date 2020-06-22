Tellere sıkışan yavru tilkiler kurtarıldı
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Tellere sıkışan yavru tilkiler kurtarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tellere sıkıştığını gördüğü tilki yavrularını kurtarmak isteyen vatandaş, çevrede bir yılan görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tellere sıkışan yavru tilkiler kurtarıldı
22.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:35

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tellere sıkıştığını gördüğü tilki yavrularını kurtarmak isteyen vatandaş, çevrede bir yılan görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı uzaklaştırarak yavru tilkileri kurtardı.

Düzce Aynalı köyünde, annelerinden uzaklaşan 2 yavru tilki, gezinirken kafalarını bahçe tellerine sıkıştırdı. Durumu gören bir vatandaş ise yavru tilkileri kurtarmak istediğinde bahçede yılan olduğunu fark ederek geri çekildi. Hayvanların kurtulmasını isteyen vatandaş, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler, yavru tilkilerin kafalarının tellere sıkıştığını ve etrafında yılan olduğunu tespit etti. Yılan ekiplerin çalışması ile alandan uzaklaştırıldı.

Kafaları tellere sıkıştırılan yavru tilkiler için teller kesildi. 2 yavru tilki kurtarılmasının ardından ekiplerin kontrolünün ardından doğaya salındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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