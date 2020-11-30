Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
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Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor

30.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:44

Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor Kars'ta köylerde kesilen kazlar dışarıda soğukta kurutulduktan sonra kent dışına gönderiliyor.

Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor

KARS - Kars'ta köylerde kesilen kazlar dışarıda soğukta kurutulduktan sonra kent dışına gönderiliyor.

Kars'ta, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte kaz kesimleri de başladı. Kesilen kazlar, bir hafta soğuk havada dışarıda tellere asılarak kurutulduktan sonra ambalajlanarak Kars dışına gönderiliyor.

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Kars'ta 1 yıl boyunca bin bir emekle yetiştirilen kazar köylerde kesiliyor. Kesilen kazlar temizlenip, tuzlandıktan sonra bir süre kurtulmak için asılıyor. Kurtulan kazların bir kısmı derin dondurucuya konularak muhafaza edilirken, bir kısmı da ambalajlanarak kent dışına otobüsler ve kargo aracılığıyla gönderiliyor.

"Soğukta kurutulunca lezzetli oluyor"

Kars'ın Akyaka ilçesinde kazların kesildikten sonra tellere asılarak kurutulduğuna dikkat çeken kaz yetiştiricisi Kiraz Danyıldız, "kazlar bozulmasın diye, tadı güzel olsun diye asılıyor. Kazı tandırda pişireceksin. Kesiyoruz 1 hafta tuz da kaldıktan sonra asıyoruz. Kazı önce suya koyup pişiriyorsun, daha sonra fırına koyarak kızartıyorsun. Lezzetli oluyor, özellikle Kars kazları güzel oluyor" dedi.

"Kaz yetiştiricisine yerinde destek veriyoruz"

Güvensoy Şirketleri Grubuna ait Kar's Otel Genel Müdürü ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman ise kazları Kars'tan alarak yöre yetiştiricisine destek verdiklerini belirtti.

Duman, "Kovid sürecinin vermiş olduğu bir dezavantaj söz konusu, dünya genelinde turizmin etkilenmesiyle birlikte ülkemizde de turizm kötü bir şekilde etkilendi. Buna rağmen biz Kars'ın marka değerlerinden olan özellikle Kars gastronomisi için önemli bir unsur olan Kars kazını yine aynı şekilde her yıl geleneksel olarak kırsal kalkınmaya ve yöre halkına destek vermek adına kazları alıyoruz. Buradan Ankara'ya göndereceğiz. Oradaki şirketimizde Kovid sürecinden dolayı, herkes kendi tenceresinde kendi fırınında Kars kazının lezzetine varacaktır" diye konuştu.

Mehmet Duman, "Kars kazının özellikle lezzetli olmasının sebebi iklim ve coğrafya, bu konuda çok önem arz etmektedir. Kars'ın, 'Kar, ayaz, rüzgar' soğuğu kendi bünyesinde barındırmasıyla Kars kazının endemik bitkilerden ve doğayla iç içe olmasıyla birlikte daha sonra kesilip ayaza bırakıldıktan sonra kurutulması Kars kazının lezzetli olmasını sağlıyor. Kars kazının olmazsa olmazlarından birisi de yöre halkından alınmasıdır" şeklinde konuştu.

Kars ve köylerinde doğal yöntemlerle kesilerek kurutulan kazlar, lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor.

Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçlarının yanı sıra akrabalara gönderilirken, arta kalan kazlar, tanesi 200 ile 250 satılıyor.

Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor
Kesimlerin başladığı Kars'ta kazlar ağaçlara asılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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