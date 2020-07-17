Tellerde asılı kalan köpeği vatandaşlar kurtardı
Nusaybin ilçesind tellere takılan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
17.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:02
Nusaybin ilçesind tellere takılan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yenituran Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan parkın içerisinden korkuluk tellerin üzerinden atlayarak dışarı çıkmak isteyen köpeğin iki bacağı korkuluk tekerine sıkışarak asılı kaldı.
Acıdan havlayan köpeği gören vatandaşlar ve belediye temizlik görevlileri, telleri keserek köpeği kurtardı.
Kurtarılan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA