TELKODER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiber altyapı açıklamalarına destek

28.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:54

Serbest Telekomünikasyon İşletmeleri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, fiber hat konusunda çok yavaş ilerlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanının fiber altyapı konusunun farkında olduğunu bilmek ve düzeltilmesi için uyarılar yaptığını görmek bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

TELKODER açıklamasında görüşlerine yer verilen Yusuf Ata Arıak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD'in "Vizyoner Zirvesi"nde fiber altyapı konusunda yaptığı açıklamanın umut verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber ağlarla donatılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıkladığı 2019 2. çeyrek verilerine göre Türkiye'de 364 bin 549 km'lik bir fiber altyapı bulunduğunu aktaran Arıak, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi fiber hat konusunda çok yavaş ilerliyoruz. Tüm dünya ülkeleri bilim ve teknolojiyle kalkınmayı ana hedef olarak koyuyor. Biz de dijitalleşmeyi ve teknolojiye yatırım yapmayı benimsiyoruz ancak bu hedeflerin başarıyla sonuçlanması için fiber altyapının yaygınlaşması şart." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiber altyapı tüm sektörlerin gelişimi açısından önemli"

Arıak, fibere yatırım yapmak isteyen şirketlerin çeşitli engellerle karşılaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının bu konunun farkında olduğunu bilmek ve düzeltilmesi için uyarılar yaptığını görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü fiber altyapı sadece telekomünikasyon sektörü için değil tüm sektörlerin gelişebilmesi için çok önemli.

Cumhurbaşkanının bu önemli açıklaması üzerine hem merkezi hem de yerel yönetimler tarafında fiber altyapının hızla ve yaygın olarak tesis edilmesi konusundaki çalışmaların hızlanacağını umut ediyoruz. 18 ay önce imzalanan 'Ortak Altyapı Paylaşım Protokolü'nün ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA