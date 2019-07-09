Telif hakları için üniversitelerle iş birliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, telif hakları, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve kültür yönetimi alanlarında araştırma ve uygulama merkezleri kurmuş üniversitelerle iş birliği gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile üniversiteler arasındaki iş birliği için yarın "Telif Hakları Eğitim Merkezi Tanıtım Toplantısı ve Üniversitelerle İşbirliği Protokolü İmza Töreni" düzenlenecek.

İmza töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla Bakanlığın Ankara Ulus'taki tarihi binasında yapılacak.

İkili iş birliği protokolleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile fikri mülkiyet hukuku, kültür politikaları, kültür endüstrisi ve kültür yönetimi alanlarında akademik çalışmalar yürütmek üzere araştırma ve uygulama merkezleri kurmuş altı üniversite arasında imzalanacak.

Telif hakları alanının yanı sıra kültür endüstrisi, kültür politikaları ve kültür yönetimi gibi alanlarda yürütülen faaliyetlere etkinlik ve ivme kazandırması beklenen iş birliğinin, akademik çevrelerde konunun sahiplenilmesine de katkı sunması hedefleniyor.

Protokollerin, Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezi ile üniversiteler arasında bilgi transferi, deneyim aktarımı, ortak veri ve kaynak kullanımı, eğitim ve akademik yayın gibi iş birliğinde ilk adım olacağı düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek törene, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör ve rektör vekilleri ile ilgili akademisyenler katılacak.

Bakanlıklar, YÖK, Türkiye Adalet Akademisi, Talim Terbiye Kurulu, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de imza töreninde yer alacak.

Kaynak: AA