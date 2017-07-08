Telif Hakkına Dikkati Çekmek Için Türkiye'yi Dolaşıyorlar

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (GESAM), telif hakkının korunmasına dikkati çekmek için Çankırı'da sergi açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GESAM, telif hakkının korunmasına dikkati çekmek amacıyla 68'inci sergisini 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı.



GESAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sergi Koordinatörü Nezih Demirtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de bütün illeri dolaşmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.



Her ay farklı bir ilde etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Demirtepe, "Bugün Çankırı'da 68'inci sergimizi açıyoruz. Sergimizde üyelerimizden 40'ının yaptığı yağlı boya, sulu boya, tezhip, minyatür gibi eserler yer alıyor." diye konuştu.



Amaçlarının telif hakkının korunmasına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Demirtepe, serginin 14 Temmuz'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.



Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhun Kalkan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.