Televizyonu kim icat etti? Televizyonu kim, ne zaman buldu?

"Televizyonu kim icat etti?" sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Televizyonu tüm dünyanın hayranlık duyması gereken icatlardan biridir. Peki, Televizyonu kim icat etti? Televizyonu kim, ne zaman buldu?

TELEVİZYONU KİM İCAT ETTİ?

Philo Farnsworth, tam olarak Philo Taylor Farnsworth II, (19 Ağustos 1906, Beaver, Utah, ABD - 11 Mart 1971'de öldü, Salt Lake City, Utah), ilk tamamen elektronik televizyon sistemini geliştiren Amerikalı mucittir.

Philo Farnsworth kimdir?

Farnsworth başarılı elektronik televizyon gösterimini gerçekleştiren ikinci kişiydi. Kendi kendini yetiştiren 21 yaşındaki mütevazı dâhi orta hâlli laboratuvarında 7 Eylül 1927'de bir görüntüyü odadan odaya nakletmeyi başarmıştı. Bu, Idaho'da 14 yaşında bir köy çocuğuyken hayal ettiği şeydi.

Tıpkı radyonun sesi ilettiği gibi havadan görüntüyü iletmeyi aklına koymuştu. 14 yaşında bir gün tarlayı sürerken, şaşkınlıkla şunu fark etti; görüntü tıpkı tarladaki gibi yatay sıralarda dizilmiş elektronlarla nakledilebilirdi. Bu fikir, onun görüntüyü nakledecek cihazı icat etme yarışında bir adım öne geçmesini sağladı. Çünkü diğer mucitler sorunu mekanik sistemlerle çözmeye çalışıyordu.

Televizyonu bulmak, Farnsworth'a yaşarken de, öldükten sonra da yaramadı.

Hayatı boyunca televizyona bir kez çıktı, CBS'in 'Benim Bir Sırrım Var!' adlı oyun programına çıkmıştı. Programda ünlü konuklar, karşılarındaki ünsüz kişiye sorular yönelterek sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Farnsworth ünsüz konumundaydı. Sırrı da "Ben elektronik televizyonu icat ettim."di.

Ünlüler sırrı çözemeyince Farnsworth evine 80 dolar ve bir karton da Winston sigarası götürmeye hak kazandı. Farnsworth, 1971'de 64 yaşında öldü.

Ölümünden sonra

Her zaman arkasında olan karısı Pem Gardner Farnsworth, hayatının son yıllarına kadar onun tarihte hak ettiği yeri alabilmesi için uğraşmaya devam etti. Çabalarının karşılığını ise ancak 2002 yılında, televizyonun icadının 75'inci yılı nedeniyle yapılan Emmy yayınında aldı. Bayan Farnsworth'un 'televizyona çıkan ilk kadın' olarak alkışlandığı gecede Philo T. Farnsworth da ilk kez televizyonun mucidi olarak onurlandırıldı.