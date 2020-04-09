Televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen kardeşlerin yardımına Türk Kızılay yetişti Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen kardeşlere, Türk Kızılay aracılığıyla hayırsever bir esnafın aldığı televizyon hediye edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen kardeşlere, Türk Kızılay aracılığıyla hayırsever bir esnafın aldığı televizyon hediye edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen 9. sınıf öğrencisi Rojat, 8. sınıf öğrencisi Şevhat ve 3. Sınıf öğrencisi Miraç, anneleri Özlem Sarıhan ile durumu Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesine bildirdi.

Duruma kayıtsız kalmayan ve öğrencilerin derslerinden mahrum kalmaması için harekete geçen Kızılay gönüllüleri, ilçede esnaflık yapan Baran Can'ın aldığı televizyonu Sarıhan ailesinin Hasankeyf Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Televizyonun kurulumunu yapan gönüllüler arasında bulunan öğretmenler ise EBA TV ve TRT yayınlarının içeriğiyle ilgili kardeşleri bilgilendirdi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aileden gelen talep üzerine vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini belirtti.

Durumu anlatmaları üzerine ilçede esnaf olan Baran Can'ın, söz konusu kardeşlere verilmek üzere Kızılaya televizyon bağışladığını anlatan Şahin, "Biz de televizyon elimize geçer geçmez hemen ailemizin evine gittik ve kurulumunu gerçekleştirdik. Allah razı olsun hayırsever arkadaşımızdan. Onun sayesinde bu çocuklar artık EBA TV ve TRT yayınlarını evlerinde takip edebilecekler." ifadesini kullandı.

Televizyona kavuşan kardeşlerden Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rojat Sarıhan da EBA TV sayesinde artık derslerden geri kalmayacaklarını söyledi.

Sarıhan, "Çok şükür televizyonumuza kavuştuk. Ben ve kardeşlerim, tıpkı okuldaymış gibi EBA TV ve TRT yayınları üzerinden derslerimizi takip edeceğimiz için çok mutluyuz. Hayırsever ağabeyimiz ve Türk Kızılaya teşekkür ederiz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA