Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı Açıklandı Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube'a her gün milyonlarca ziyaretçi giriyor. Ziyaretçilerin bir kısmı mobil cihazları üzerinden bir kısmı bilgisayarları üzerinden bir kısmı ise akıllı televizyonları üzerinden YouTube'ta video izliyor.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube'a her gün milyonlarca ziyaretçi giriyor. Ziyaretçilerin bir kısmı mobil cihazları üzerinden bir kısmı bilgisayarları üzerinden bir kısmı ise akıllı televizyonları üzerinden YouTube'ta video izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyondan YouTube izleyenlerin sayısı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Oldukça ilginç sonuçlara ulaşılan araştırmayla ilgili detaylar haberimizde.

Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı 100 Milyona Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birlikte gerekmedikçe evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Karantina döneminde insanlar, koronavirüs stresiyle mücadele etmek için video oyunları oynama, çevrim içi eğitim içeriklerine katılma ve YouTube, Netflix gibi dijital platformlar üzerinden dizi, film ve video izlemeye yöneldi. Yapılan araştırma sonucuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay 100 milyon kişi televizyon üzerinden YouTube'ta yer alan videoları izleyerek vakit geçiriyor. Bu araştırmanın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte YouTube TV izleme sürelerinde de ciddi artış yaşandı. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar izleme süreleri yüzde 80 oranında arttı. Canlı içerik izleme süresi ise Mart ayında yüzde 250 oranında artış gösterdi. Araştırmanın sonucuna göre insanların televizyon kanallarında yer alan programları, dizileri veyahut filmleri izlemek yerine dijital içerikleri izleme eğiliminde olduğu öğrenildi. İnsanların televizyon kanallarında yer alan içerikleri izlemek yerine bu içerikleri tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, kendi istediği içerikleri istediği zamanda izlemek istemesidir.

YouTube Originals İçeriklerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

YouTube'un NewFronts sunumunda duyurduğu "Ultimate Home Championship" isimli sanal yarışma başlıyor. Sunuculuğunu tüm dünyada oldukça popüler olan basketbolcu Stephen Curry'nin üstlendiği Ultimate Home Championship isimli bu sanal yarışmada sporcuların ve YouTube'da tanınmış kişilerin evlerinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ultimate Home Championship yarışmasının gelirleri BM vakfının COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na bağışlanacak.

Kaynak: Tamindir