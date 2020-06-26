Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı Açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı Açıklandı

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube'a her gün milyonlarca ziyaretçi giriyor. Ziyaretçilerin bir kısmı mobil cihazları üzerinden bir kısmı bilgisayarları üzerinden bir kısmı ise akıllı televizyonları üzerinden YouTube'ta video izliyor.

Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı Açıklandı
26.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:28

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube'a her gün milyonlarca ziyaretçi giriyor. Ziyaretçilerin bir kısmı mobil cihazları üzerinden bir kısmı bilgisayarları üzerinden bir kısmı ise akıllı televizyonları üzerinden YouTube'ta video izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyondan YouTube izleyenlerin sayısı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Oldukça ilginç sonuçlara ulaşılan araştırmayla ilgili detaylar haberimizde.

Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı 100 Milyona Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birlikte gerekmedikçe evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Karantina döneminde insanlar, koronavirüs stresiyle mücadele etmek için video oyunları oynama, çevrim içi eğitim içeriklerine katılma ve YouTube, Netflix gibi dijital platformlar üzerinden dizi, film ve video izlemeye yöneldi. Yapılan araştırma sonucuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay 100 milyon kişi televizyon üzerinden YouTube'ta yer alan videoları izleyerek vakit geçiriyor. Bu araştırmanın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte YouTube TV izleme sürelerinde de ciddi artış yaşandı. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar izleme süreleri yüzde 80 oranında arttı. Canlı içerik izleme süresi ise Mart ayında yüzde 250 oranında artış gösterdi. Araştırmanın sonucuna göre insanların televizyon kanallarında yer alan programları, dizileri veyahut filmleri izlemek yerine dijital içerikleri izleme eğiliminde olduğu öğrenildi. İnsanların televizyon kanallarında yer alan içerikleri izlemek yerine bu içerikleri tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, kendi istediği içerikleri istediği zamanda izlemek istemesidir.

YouTube Originals İçeriklerine Bir Yenisi Daha Ekleniyor

YouTube'un NewFronts sunumunda duyurduğu "Ultimate Home Championship" isimli sanal yarışma başlıyor. Sunuculuğunu tüm dünyada oldukça popüler olan basketbolcu Stephen Curry'nin üstlendiği Ultimate Home Championship isimli bu sanal yarışmada sporcuların ve YouTube'da tanınmış kişilerin evlerinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ultimate Home Championship yarışmasının gelirleri BM vakfının COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na bağışlanacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti Haber
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi Haber
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Buse Varol Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Televizyondan YouTube İzleyenlerin Sayısı Açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:33:33. #1.14#
title