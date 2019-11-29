Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu
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Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu

İklim konulu tartışma programına katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan oyulmuş bir heykel koydular.

29.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:33

İklim konulu tartışma programına katılmayı reddetmesi sonucu yapımcılar Johnson ve onun gibi gelmemeyi tercih eden Brexit Partisi lideri Nigel Farage'a ayrılan yerlere erimekte olan buzdan oyulmuş bir heykel koydular. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Televizyonda iklim tartışmasına katılmayı reddeden Boris Johnson'ın yerine eriyen buz heykel kondu
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