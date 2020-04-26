Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu
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Beykoz, Polis, Haber

Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu

Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu Babaanne, torunlarına sürpriz yapmak için polisi aradı, polisler pasta ile giderek iki kardeşin doğum gününü kutladı Beykoz'da yaşayan iki kardeş, polislerin çocukların evlerine pasta ile giderek doğum...

26.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:42
Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu

Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu

Babaanne, torunlarına sürpriz yapmak için polisi aradı, polisler pasta ile giderek iki kardeşin doğum gününü kutladı

İSTANBUL - Beykoz'da yaşayan iki kardeş, polislerin çocukların evlerine pasta ile giderek doğum günü kutlamalarını izleyince "keşke bizim de doğum günümüzde böyle olsa" dediler. Babaanneleri de polisi arayıp torunları için ricada bulununca polisler bu isteği geri çevirmedi. Doğum günlerinde ellerinde pasta ile evlerine gelen polisleri gören iki kardeş hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı.

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Dilara Aslan ile kardeşi Almila Aslan, polislerin evden çıkamayan vatandaşların evlerine giderek doğum günü kutlaması haberlerini izleyince "keşke bize de böyle olsa" dediler. Babaanne Nafiye Nazire Aslan da torunlarının bu isteği üzerine sürpriz yapmak için polisi aradı. Babaannenin ricasını geri çevirmeyen polis ekipleri, kardeşler için iki pasta alarak çocukların evlerine gitti. Doğum günlerinde, ellerinde pasta ile evlerine gelerek kutlama yapan polisleri gören kardeşler, unutamayacakları bir doğum günü yaşadılar.

Babaanne Nafiye Nazire Aslan, "Sürprizi torunlarım televizyonda görmüş. Keşke bize de böyle olsa dediler. Ben de polis memurlarını aradım. Sağ olsunlar geldiler. Pastaneden yaş pastalar almışlar ikisine de ayı ayrı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dilara Aslan, "Benim haberim yoktu bir anda oldu. Korona virüs yüzünden doğum günüm olmaz diyordum ama babaannem sürpriz yapmış. teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Almila Aslan, "Ben de çok şaşırdım. Polisler gelince ağlamaklı olduk. Kimse gelmedi ama ben bu yaşıma çok güzel girdim hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu" dedi.

Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları, iki kardeş için de gerçek oldu

Kaynak: İHA

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