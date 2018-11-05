Televizyon Yıldızı Elisa Isoardi, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile Ayrıldığını Yatak Pozuyla Duyurdu
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı yatak paylaşımıyla duyurdu.
BBC Türkçe'nin haberine göre, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi, ayrıldıklarını Instagram hesabından yaptığı yatak pozuyla ilan etti.
AYRILDIKLARINI YATAK POZUYLA DUYURDU
Salvini ile televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi'nin ayrıldıkları iddiası son günlerde sıkça dile getiriliyordu. Isoardi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı. Isoardi, Instagram'da herkese açık şekilde yayımladığı mesajında Salvini ile yatakta çektiği fotoğrafı paylaştı.
"ARAMIZDA YAŞANMIŞ GERÇEK AŞKA TEŞEKKÜRLER"
Fotoğrafta Isoardi'nin bornozla, Salvini'nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısımları çıplak şekilde uzandıkları, Salvini'nin Isoardi'yi öptüğü görülüyor. Isoardi bu fotoğrafı, bir şiir dizesi ve "Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo" mesajıyla yayınladı.
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Bırakın şu tuhaf insanlarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İmana gelirse, nikahlı kabulümdür...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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açık kapı bırakmış, arada gel bana diyeCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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iğrenc rezillCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır