Televizyon Yıldızı Elisa Isoardi, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile Ayrıldığını Yatak Pozuyla Duyurdu

BBC Türkçe'nin haberine göre, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi, ayrıldıklarını Instagram hesabından yaptığı yatak pozuyla ilan etti.

AYRILDIKLARINI YATAK POZUYLA DUYURDU

Salvini ile televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi'nin ayrıldıkları iddiası son günlerde sıkça dile getiriliyordu. Isoardi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı. Isoardi, Instagram'da herkese açık şekilde yayımladığı mesajında Salvini ile yatakta çektiği fotoğrafı paylaştı.

"ARAMIZDA YAŞANMIŞ GERÇEK AŞKA TEŞEKKÜRLER"

Fotoğrafta Isoardi'nin bornozla, Salvini'nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısımları çıplak şekilde uzandıkları, Salvini'nin Isoardi'yi öptüğü görülüyor. Isoardi bu fotoğrafı, bir şiir dizesi ve "Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo" mesajıyla yayınladı.