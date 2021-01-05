Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı
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Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

05.01.2021 01:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:04
Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

ÇANAKKALE'de hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz, Radar Tepesi mevkisindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine yıldırım düşme anını fotoğrafladı.

ÇANAKKALE'de hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz, Radar Tepesi mevkisindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine yıldırım düşme anını fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ard arda çakan şimşekler Çanakkale semalarını aydınlattı. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz ise merkeze bağlı Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisinde bulunan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı. Kurnaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı. 


Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı
Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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