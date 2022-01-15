Televizyon ve motorlu testere hırsızları saklandıkları evde yakalandı - Haberler
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Televizyon ve motorlu testere hırsızları saklandıkları evde yakalandı

Televizyon ve motorlu testere hırsızları saklandıkları evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evden televizyon ve motorlu testere ile inşaat aletleri çaldıkları gerekçesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evden televizyon ve motorlu testere ile inşaat aletleri çaldıkları gerekçesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde ikamet eden A.E. adlı şahsın evine giren hırsızlar, televizyon, 2 adet motorlu testere, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap ve 1 adet de boru kaynak makinesini çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı ile çalışma başlatan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların her ikisi de 16 yaşında olan H.E. ve M.Ç.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, ilçe merkezindeki bir evde sakladıklarını belirleyen jandarma, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden belirtilen adreste arama yaptı. Arama sonucunda A.E.'nin evinden çalındığı değerlendirilen televizyon, 2 adet motorlu testere, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap ve 1 adet de boru kaynak makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evden televizyon ve motorlu testere ile inşaat aletleri çaldıkları gerekçesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

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