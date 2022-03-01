Televizyon üzerine devrilen elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde televizyonun üzerine devrilen elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu.

Olay, Altıeylül Mahallesi'de bulunan bir apartmanın 3'üncü katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş.'ye ait apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ayaklı elektrikli ısıtıcının televizyon üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda evin salonunda maddi hasar meydana gelirken ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN