Televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu
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Televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

20.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:22
Televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu

'un ilçesinde televizyon tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir apartmanda İbrahim Es'e ait dairede gece saatlerinde patlama sesi duyuldu.

Ses nedeniyle uyanan ev sahipleri, alevleri görünce itfaiyeye verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yangının televizyon tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirlendi.

Yangın sonucu evde büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA
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