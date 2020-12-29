Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!
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Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

29.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:54
Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki hangi kanalda hangi program var? İşte kanalların yılbaşı programları ve 31 Aralık akşamı programları…

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 yılbaşı programları…

TV 8 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Güldür Güldür Show

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

ATV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

İbo Show Yılbaşı Özel

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!

TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE 20.00

Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/ Final

Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!
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