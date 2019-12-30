Televizyon kanallarının 2020 yılbaşı programları belli oldu! İşte yılbaşı programları ve kanalların 31 Aralık yayın akışı!
Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki hangi kanalda hangi program var? İşte kanalların yılbaşı programları ve 31 Aralık akşamı programları…
Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2020 yılbaşı programları…
TV 8 31 ARALIK SALI 20.00
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
SHOW TV 31 ARALIK SALI 20.00
Güldür Güldür Show
KANAL D 31 ARALIK SALI 20.00
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
ATV 31 ARALIK SALI 20.00
Kim Milyoner Olmak İster?/ Yılbaşı Özel
FOX TV 31 ARALIK SALI 20.00
Yaparsın Aşkım
TRT 1 31 ARALIK SALI 21.00
Kalk Gidelim