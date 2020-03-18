Televizyon kanalları uydu ücretlerinde erteleme istiyor Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, son yaşanan gelişmeler ve korona virüs nedeniyle televizyon kanallarının uydu ücretlerinde erteleme istediğini belirtti.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, son yaşanan gelişmeler ve korona virüs nedeniyle televizyon kanallarının uydu ücretlerinde erteleme istediğini belirtti.

AYD Başkanı Sinan Burhan yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'de yerel medya siyasi ve ekonomik gelişmelerden en olumsuz etkilenen iş kollarının başında geliyor. Son yıllarda yaşanan üzücü terör hadiseleri ve komşularımızdaki savaş durumuna bağlı olarak ciddi bir iş kaybı yaşayan yerel medya, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan etkinlik ve organizasyon iptallerinden büyük bir çıkmaza girdi. 2020 yılına ilişkin büyük umut besleyen medya sektörü, dünya çapında etkili olan korona virüs (Kovid-19) sağlık problemi nedeniyle adeta içinden çıkılmaz bir tablo ile karşılaştı. Reklam pazarının daralması ve toplu etkinlik ve programların iptal olması gelecek açısından büyük bir endişe oluşturuyor" dedi.

Yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği ve düzenlemeyi beklediklerini ifade eden Burhan, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldır çeşitli etkenlerden ötürü sürekli iş kaybı yaşayan yerel medya yaşanan sağlık problemleri (korona virüs) nedeniyle tüm rezervasyon ve iş planlarını kaybediyor. Ciddi bir TÜRKSAT ödeme tablosu yükümlülüğü bulunan yerel medya, piyasada yaşanan iş kaybı nedeniyle personel maaşlarını bile ödemekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Malum şartlar kapsamında yayın ve program üretmekte tarihi zorluklar yaşayan yerel medya, zorunlu ödemelerini yapamayacak duruma gelmiş bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz şartların oluşturduğu ekonomik dar boğazın olumsuz etkileri şimdiden hayati etkiler göstermeye başlamış bulunmaktadır. Bu bağlamda başta TÜRKSAT ödemeleri olmak üzere sağlanacak kolaylıklar sektörün geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlardan bu konuda gerekli desteği ve düzenlemeyi beklediğimizi ifade etmek isteriz." - ANKARA

Kaynak: İHA