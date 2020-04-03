Televizyon kanalının korona virüs yayınına inceleme Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Korona virüs salgınına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgınına ilişkin yayın yapan bir televizyon kanalının söz konusu yayını hakkında "yanlış bilgi paylaşımı" gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, bu süreçte yanlış bilgiler vererek toplumu paniğe sürüklememek gerektiğine işaret etti. Televizyonların yöneticileriyle dün yaptıkları korona virüs gündemli toplantı devam ederken bir televizyon kanalında fahiş bir hata yapıldığını belirten Şahin, "Dünya salgın hastalığın pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır. Yeri gelmişken tekraren ifade etmem gerekir ki, evde kal çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri yakinen takip eden vatandaşlarımıza doğru bilgiler ulaştırmak zorundayız. Haber metinlerimizden, ekranlara getirdiğimiz alt yazılardan, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri dahil her yapım unsurundan yayıncılarımız sorumludur. Özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA