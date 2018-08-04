Televizyon İzlerken Başından Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başından vurulan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başından vurulan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BİR HAFTA BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ
Maganda kurşunu ile yaralanan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TOMOGRAFİ SONUCUNDA BAŞINDA KUŞUN OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, burada çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Emin'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.
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Arkadaşlar yorgun mermi olayını araştırın havaya atılan bir tabanca mermisi tepe noktasına ulaşıp tekrar geriye döndüğünde yer çekiminin etkisiyle saatte 400 km hıza ulaşıyor bu hızdaki bir mermi insana denk gelirse kas yapısını çok rahat delebiliyor o bakımdan çok tehlikeli lütfen meskun mahallerde silah atmayın yorgun mermi konusunu çevrenizdekilere anlatın bilinçlensinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Diyecek çık şey varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Limit hız (terminal velocity) mermiler için bir hayli yüksek olabilir. Yani havadan düşen yorgun mermi saatte 100 ila 200 m/s hızla yere iniş yapabilir bu da gayet ölümcül bir hız.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SİVİL MERMİ İSTİHAKINI 1000 ADET E ÇIKARILINCA HAVADAN MERMİ YAĞMASI NORMAL BENCE BUNU ENGELLEMEK GEREKİR HANGİ AKLA HİZMET ANLAYAMADIMCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Bu ne ya yeter artik attin du silahlari kursunlari cöpe zaten gidecegimiz der orasi insanlari öldürerek kendinizi bu dünyadami kalacaksiniz saniyorsunuz birakin insanlari pis katiller,pis sapiklar kendinizi gebertinCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır