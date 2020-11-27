'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı
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'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı

27.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:35
'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı

Taksim'de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı.

Taksim'de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı. İstiklal Caddesi'nde sigara içen bir vatandaş, "Televizyon izlemiyorum. Cezadan haberim yoktu" diyerek kendini savundu.

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış göstermesiyle maske ve sigara denetimleri sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimde maske takmayanlar ile sokakta sigara içenlere cezai işlem uyguladı. Bazı turistler polislerle tartışarak zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise yasaktan haberi olmadığını söyleyerek kendini savundu. Televizyon izlemediğini iddia eden bir vatandaş uzun süre kimliğini vermemekte ısrar etti. Vatandaşlar ve turistler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kaçamadı. - İSTANBUL

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'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı
'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı
'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı
'Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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