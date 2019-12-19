Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:23

'ın ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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