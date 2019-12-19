Televizyon hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.